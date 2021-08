Daredevil, quanto è costata la prima stagione della serie targata Netflix?

Daredevil è stata una serie di successo, con cui Netflix ha portato sullo schermo il celebre Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox. I fan si sono affezionati così tanto allo show da aver spesso chiesto se fosse canonico con il MCU e di coinvolgere Daredevil nei prossimi progetti Marvel. Ma quanto ha investito Netflix inizialmente sulla serie?

Come sappiamo, quando si tratta di supereroi non si bada a spese. In particolare se si parla di produzioni Marvel. Secondo quanto si dice, infatti, un episodio singolo di show come WandaVision o The Falcon and The Winter Soldier, ha avuto il costo di circa 25 milioni. Pur essendo, infatti, ogni serie molto diversa dall'altra, la cifra media è più o meno questa, giusta se si considera il massiccio impiego di effetti speciali e l'ingaggio di attori di alto profilo. Ma, bisogna ricordare, che Daredevil non rientra nella cerchia di produzioni Marvel, pur essendo un supereroe che appartiene a quel mondo.

Come menzionato su, infatti, lo show su Matt Murdock è stato prodotto da Netflix, che ha stanziato $56 milioni per la prima stagione, su 13 episodi. Di questi 56, la produzione ha ricevuto $14,3 milioni nell'ambito del New York Film & TV Tax Credit Program. Il progetto è stato inizialmente girato sotto il nome di Bluff, ed è poi diventato il Daredevil che conosciamo. Un investimento che ha reso molto, considerando che è stato di gran lunga inferiore rispetto a quello iniziale dei suoi "fratelli" Marvel, ma ha decisamente pagato considerando il seguito che la serie ha avuto.

I fan da ormai un anno chiedono una quarta stagione, immaginando come potrebbe essere e creando dei veri e propri poster fanmade del prossimo capitolo. In ogni caso, possono restar sereni, perché Kevin Feige ha assicurato che potremo vedere nuovamente Daredevil ad Hollywood.