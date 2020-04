Daredevil tra curiosità e dietro le quinte: giovedì il Watch party con cast e showrunner

Se avete amato alla follia Daredevil e la sua lotta contro il crimine di Hell's Kitchen allora non potrete perdere l'appuntamento virtuale che si terrà questo giovedì: il cast e lo showrunner della serie Netflix sveleranno tante vicende, curiosità e retroscena del Diavolo Rosso di casa Marvel.

Il Watch party, previsto per il 30 aprile alle 21 (orario statunitense), riunirà virtualmente alcuni dei membri più importanti del cast che insieme allo showrunner Erik Oleson ci porteranno per mano nel making of delle terza stagione edita da Netflix, svelando, si spera, molti dettagli inediti della serie.

Al fianco di Oleson, al microfono troveremo Vincent D'Onofrio (Wilson Fisk/ Kingpin) Deborah Ann-Woll (Karen Page) Wilson Bethel (Benjamin Poindexter), Jay Ali( Rahul Nadeem), Amy Rutberg (Marci Stahl) e persino Chris Brewster, stuntman del protagonista Charlie Cox, che non parteciperà alla reunion.

Per chi volesse seguire la diretta sarà possibile partecipare e fare domande agli ospiti utilizzando gli hashtag #QuarantineWatchParty e #Daredevil su Twitter od Istagram.

Il Watch party è stato organizzato dal portale ComicBook e sarà il quarto del calendario dopo quelli con il cast di The Witcher e i due speciali dedicati al primo anniversario di Avengers: Endgame.

Daredevil è stato il primo dei Marvel's Defenders ad arrivare sul piccolo schermo, ma purtroppo le sue avventure non sono durate più di tre stagioni. Solo pochi giorni fa i fan avevano nuovamente indetto una petizione per far ripartire Daredevil, impresa non facile anche a causa della lotta sui diritti di Daredevil tra Netflix e Marvel.