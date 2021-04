Daredevil, Deborah Ann Woll accende l'entusiasmo dei fan su Instagram: guardate!

Quando uno show tv di successo viene cancellato improvvisamente solitamente i fan si attivano con una petizione per cercare di far cambiare idea al network. Ciò è accaduto ai prodotti Marvel su Netflix come Daredevil. I diritti scaduti sono tornati alla Disney e i fan non hanno mollato la presa, cercando di convincere a produrre nuove stagioni.

Poche ore fa la star di Daredevil, Deborah Ann Woll, ha condiviso un post su Instagram che ha entusiasmato i fan.

L'attrice ha pubblicato il poster del film di Daredevil del 2003, con protagonista Ben Affleck.



Il regista Mark Steven Johnson portò per la prima volta il personaggio sul grande schermo, ma le aspettative della Fox furono disattese dal poco successo del film che permise comunque di produrre lo spin-off Elektra, con protagonista Jennifer Garner.

Dopo il secondo insuccesso Fox decise di chiudere definitivamente il franchise prima che una serie di eventi portasse alla produzione della serie Daredevil su Netflix.

Charlie Cox ha interpretato Daredevil nella serie, e l'attore ha dichiarato la propria disponibilità a tornare nel personaggio in futuro.

Non è chiaro il motivo della pubblicazione del poster di Daredevil (2003) da parte di Woll ma i fan hanno accolto il post con grande entusiasmo.



Inizialmente si erano sparse le voci della presenza di Daredevil nel prossimo film di Spider-Man ma Charlie Cox in seguito ha smentito tale possibilità. Qualche settimana fa un fan poster di Daredevil immaginava proprio il ritorno del giustiziere cieco in tv.