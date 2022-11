Daredevil, Deborah Ann Woll: 'Ho ancora molto da dare al personaggio di Karen Page'

La pre-produzione di Daredevil Born Again è già partita con Charlie Cox che si sta allenando per tornare nei panni del Diavolo Rosso della Marvel, tuttavia alcuni pezzi non si sono ancora posizionati nel modo migliore e alcuni attori che hanno fatto parte delle tre stagioni di Netflix potrebbero non fare ritorno: tra questi c'è Deborah Ann Woll.

Non si sa molto della serie, se non che Charlie Cox tornerà a vestire i panni dell'omonimo Uomo senza Paura, al fianco del Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio. Non si sa ancora se altri attori apparsi per la prima volta in Daredevil riprenderanno il loro ruolo in Born Again dei Marvel Studios. In effetti, uno dei principali membri del cast della serie Netflix ha affermato di non essere ancora stato contattato.

In un nuovo episodio del podcast Inside of You condotto da Michael Rosenbaum, Deborah Ann Woll ha dichiarato che i Marvel Studios non le hanno chiesto di tornare nel ruolo di Karen Page, almeno non fino a questo momento. "Posso dire questo: non mi hanno ancora chiamato. Quindi, al momento, non ne faccio parte. Sarei entusiasta di poterne far parte. Sanno dove trovarmi", ha dichiarato la Woll all'ex-interprete di Lex Luthor in Smallville. "Come ho detto, amo il personaggio di Karen Page. Adoro raccontare quella storia. Sento di avere ancora molto da dire. Ma sta a loro decidere che tipo di storia vogliono raccontare".

Nel corso della conversazione, l'attrice ha rivelato di avere un conto "in sospeso" con Page, dato che lei e il resto del cast pensavano che lo show Netflix di Daredevil avrebbe avuto una quarta stagione. "Beh, è perché la serie mi sembra incompiuta dato che è stata cancellata quando invece noi pensavamo avremmo continuato", ha continuato l'attrice. "C'è una parte di me che pensa: 'Ho ancora molto da dire su Karen', e sentivo di essere nel mezzo di quella storia".

Daredevil Born Again sarà scritta da Matt Corman Chris Ord e non arriverà in streaming su Disney+ prima del 2024. Le riprese di Daredevil Born Again inizieranno a inizio 2023 e si protrarranno per un bel po' di tempo dato che lo show sarà composto da 18 episodi.