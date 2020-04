Daredevil: Deborah Ann Woll ha paura di non trovare più lavoro come attrice

La star di Daredevil e True Blood, Deborah Ann Woll, ha apertamente confessato il suo timore sulla mancanza di ruoli dopo aver completato la terza e ultima stagione della serie Marvel, affermando che anche prima della pandemia di Coronavirus si trovava in difficoltà nel trovare un nuovo ruolo dopo quello di Karen Page nello show tv.

In Daredevil, Karen Page è la confidente di Matt Murdoch (Charlie Cox) in tutte e tre le stagioni della serie Netflix. Il personaggio compare anche in The Defenders e The Punisher. Tutte le serie Marvel Comics interconnesse al servizio streaming sono state cancellate alla fine del 2018, nonostante il produttore esecutivo Jeph Loeb affermasse che Marvel Television aveva altre idee per Daredevil almeno per altre tre stagioni.



"Mi sto davvero chiedendo se lavorerò di nuovo, se qualcuno vorrà di nuovo lavorare con me, penso se ce la farò ancora e a tutte quelle cose spaventose. E parte del mio cervello dice 'Stai diventando matta, calmati'. Ma una parte di me adora recitare e il problema di essere un artista e un attore, queste professioni in cui metti un pezzo della tua anima, è che diventa parte della tua identità. Se non recito non sono sicura di chi sono. E dato che è passato così tanto tempo da quando ho davvero avuto modo di farlo, sto lottando un po' con il mantenere i miei valori personali, il senso del mio valore".

A due anni e mezzo dalla fine di Daredevil, Deborah Ann Woll ha dichiarato:"Non ho più avuto un lavoro d'attrice da allora, ed è stato davvero difficile per me. Stavo lottando con questo ancor prima del COVID".

Grazie al video di Robert Pattinson su Batman a febbraio Daredevil è tornato in tendenza su Twitter. Ad ottobre Charlie Cox sperava di salvare Daredevil in qualche modo, così da poter tornare ad indossare i panni di Matt Murdoch.