Daredevil, Deborah Ann Woll:'Vorrei tornare in una stagione 4 su Disney+'

Dopo essere finiti nel dimenticatoio per un paio d'anni, gli show Marvel's Defenders torneranno disponibili alla fruizione, passando da Netflix a Disney+. I fan però vorrebbero da tempo delle nuove stagioni, in particolare di Daredevil. Il cast sembrerebbe intenzionato a tornare e Debora Ann Woll ha mostrato molta disponibilità.

Intervistata da Den of Geek, a Woll è stata chiesta un'opinione sul ritorno di Karen Page, dopo che gli show Marvel sono sbarcati su Disney+:"Tornerei volentieri, in un batter d'occhio. Ovviamente vorrei che fosse la cosa giusta, non vorrei provarci se fosse qualcosa di completamente diverso da quello che abbiamo fatto. Tornerei perché voglio recitare di nuovo con Matt Murdock, con Frank Castle. Voglio rivedere quei personaggi. Anche se sono rimasta in contatto con le persone, anche i personaggi sono persone affascinanti".



In conclusione, una nuova opportunità non la scarterebbe di certo:"È una cosa strana in quanto attrice, hai una relazione con personaggi di fantasia. Questo è il tuo lavoro. Il tuo lavoro è creare una relazione genuina con qualcosa che non esiste e che ti colpisce come se esistesse. Questa è la parte più difficile. Quindi la mia risposta alla tua domanda è: se chiamano, sono qui con le orecchie aperte".



Siete anche voi tra i fan che vorrebbero una quarta stagione della serie con Charlie Cox?