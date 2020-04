Daredevil debuttava cinque anni fa su Netflix: cos'è cambiato nel frattempo?

Il 10 aprile 2015 su Netflix debuttava Daredevil, la prima serie targata Marvel Cinematic Universe sviluppata dal colosso dello streaming che avrebbe dato il via al progetto The Defenders, crossover poi andato in onda due anni dopo al quale hanno partecipato anche Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist.

Al tempo lo show fu accolto calorosamente sia dalla critica che dagli utenti del servizio, che avrebbero seguito le gesta del giustiziere cieco interpretato cha Charlie Cox per altre due stagioni. Dal Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio al Frank Castle di Jon Bernthal, la serie ha introdotto alcuni dei personaggi più apprezzati di tutto il MCU, film compresi, ma in cinque anni il panorama delle streaming è mutato radicalmente.

In vista dell'arrivo di Disney+, la piattaforma della Casa di Topolino che ospiterà tutto l'universo Marvel - tra cui attese serie legate a doppio filo con il MCU come The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision e Loki - Netflix ha infatti deciso di cancellare tutti gli show legati al franchise della Casa delle Idee interrompendo improvvisamente tutte le storyline portate avanti nel corso degli anni precedenti.

Tuttavia, come fatto notare di recente da alcuni insider, dal prossimo novembre i Marvel Studios potranno disporre di Daredevil, Luke Cage e Iron Fist a proprio piacimento (i contratti di Jessica Jones e The Punisher scadranno invece il febbraio successivo), il che significa che c'è ancora speranza, per esempio, per vedere Matt Murdock in Spider-Man 3 o altri titoli della saga.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere il personaggio di Charlie Cox nel MCU? Fatecelo sapere nei commenti.