Daredevil, nuovi dettagli sul ruolo di Charlie Cox in She-Hulk: 'Un lato diverso di Matt'

Nel corso di una nuova intervista promozionale, l'attriceTatiana Maslany ha anticipato il ruolo di Daredevil in She Hulk, prossima serie tv Marvel Cinematic Universe che uscirà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus.

"Charlie è semplicemente fantastico e ha fatto un ottimo lavoro in She-Hulk", ha dichiarato l'attrice interprete di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner che esordirà nella saga del MCU proprio con la sua serie tv stand-alone. "Il tono del nostro show è molto molto diverso dalla serie tv di Daredevil di Netflix e vedere questo lato diverso del personaggio è stato davvero divertente".

"Guardare Matt Murdock e Jennifer Walters, She-Hulk e Daredevil, fare finalmente squadra fuori dalla pagine dei fumetti è qualcosa che le persone adoreranno", ha aggiunto Jessica Gao, scrittrice capo di della serie. "Charlie e Tatianna hanno una chimica pazzesca", ha concordato la regista della serie Kat Coiro. "È davvero, davvero divertente vederli interagire insieme sullo schermo, ha quasi quell'atmosfera di amicizia vecchio stampo nello stile dei film di Howard Hawks". Per chi non lo sapesse, negli anni '30 e '40 Hawks è stato anche il regista di una serie di commedie stravaganti come Bringing Up Baby e His Girl Friday, che spesso presentavano protagonisti sia maschili che femminili dalla parlantina veloce: considerate queste dichiarazioni, sembra che le indiscrezioni degli insider secondo cui il ruolo di Matt Murdock in She-Hulk non sarà solo un semplice cameo fossero abbastanza accurate.

She-Hulk è stata rinviata di un giorno in queste ore, e adesso uscirà dal 18 agosto prossimo in esclusiva su Disney Plus. Per altri contenuti scoprite i dettagli sul costume di Daredevil in She Hulk.