Daredevil: i diritti di Netflix scadranno tra 6 mesi, la serie potrà salvarsi?

Si torna a parlare della quarta stagione di Daredevil: questa volta la campagna #SaveDaredevil ha voluto ricordare a tutti i fan quando scadranno i diritti del personaggio dei fumetti Marvel attualmente in possesso di Netflix.

Sono in molti a sperare che la Marvel decida di produrre una nuova serie di puntate dedicate al personaggio di Matt Murdock, da inserire nel catalogo di Disney+. Per accordi presi con la dirigenza di Netflix, solo il colosso dello streaming potrà utilizzare i diritti del supereroe di Hell's Kitchen fino al prossimo dicembre, come viene ricordato nel countdown presente nella pagine Instagram di @saveDaredevil.

Come potete vedere nel post presente in calce alla notizia, sono passati 18 mesi dalla cancellazione dello show giunto alla terza stagione, ecco il messaggio che accompagna il post sulla pagina social: "Buon venerdì! Sono passati 18 mesi dalla cancellazione di Daredevil, quindi vuol dire che sono diciotto mesi da quando abbiamo iniziato la campagna SaveDarevil! Sappiamo che sarà una battaglia lunga, ma siamo motivati da Matt Murdock e da tutti i fan che sono dalla nostra parte! Non vediamo l'ora che passino questi sei mesi e aspettiamo la fine della moratoria con Netflix, così potremo salvare Daredevil".

Mentre aspettiamo ulteriori informazioni, vi lasciamo con questa intervista al protagonista di Daredevil.