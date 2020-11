Daredevil: i diritti sono tornati ufficialmente a Marvel, e i fan si scatenano su Twitter

La palla è ora tornata a Kevin Feige, che ha più volte dimostrato di saper effettuare le scelte giuste al momento giusto. Dato che l'universo televisivo a base di supereroi si sta espandendo su Disney+, non appare improbabile una quarta stagione, in seguito alla pubblicazione delle precedenti, anche se in molti si aspettano di veder comparire l'eroe nei prossimi film del MCU. Di sicuro l'operazione ha tutto il supporto di Vincent D'Onofrio e del suo mitico Kingpin.

Per alcuni Daredevil è la miglior serie degli ultimi anni, per cui la notizia del ritorno alla Marvel, dopo la cancellazione avvenuta su Netflix, ha fatto impazzire i fan, che sperano ancora in un seguito diretto.

I will accept no one other than Charlie Cox for the MCU Daredevil. He must return! @Kevfeige @MarvelStudios #SaveDaredevil pic.twitter.com/dFme7gUOWW — Frankie (@FrankieFraser_) November 29, 2020

After 771 days of a Netflix induced coma of Daredevil, he’s back in the care of Disney & Marvel. Wake up Matt! Same crew, same cast.#SaveDaredevil pic.twitter.com/62zBGRNxpo — Vitaminless #SaveDaredevil (@Vitaminlesss) November 29, 2020

Marvel officially got the rights to Daredevil back today. Please #SaveDaredevil and give us a season 4 and beyond of this incredible show! pic.twitter.com/J1eeetduiq — The Death of |Blake| The Villain - 12/17/20 (@Enemies_Allies) November 29, 2020

daredevil rights are finally back at marvel studios! #savedaredevil pic.twitter.com/3YSbrGyLoB — jessica jones leather jacket (@suckerppunch) November 29, 2020