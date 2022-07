Daredevil su Disney+, bisogna vederla ai fini del MCU?

Canone sì, canone no. Non si è mai capito veramente se con l'arrivo su Disney+ assieme a una nuova stagione annunciata, il Daredevil di Netflix rientri a tutti gli effetti nella continuity del MCU. All'inizio sembrava di no, ma ora moltissimi indizi fanno pensare il contrario. Le prime tre stagioni vanno viste, con l'arrivo della quarta?

A ogni nuova serie MCU ci si aspetta un nuovo debutto del Daredevil di Charlie Cox. Prima poteva essere il turno di Moon Knight, ora sembra più probabile vederlo, in aula di tribunale, a fianco della Jennifer Walters prossima alla trasformazione in She-Hulk. Ma una cosa è certa: una volta introdotto in Spider-Man: No Way Home, il Diavolo di Hell’s Kitchen è destinato a restare. Rimane solo da capire: in che forma? È domanda da farsi, di fronte alla ben nota avversione di Kevin Feige nei confronti della continuity dei Defenders, che per anni non gli ha permesso di sviluppare le proprie serie MCU a dovere e che l’ha portato, infine, a eliminare la concorrenza inglobando anche Marvel Television.

In questo modo, tutte quelle serie da Daredevil a The Punisher sono arrivate sul catalogo Disney+ e, con esse, anche le voci ormai pressoché confermate di un nuovo reboot quantomeno per il personaggio di Charlie Cox. Per gli altri, prima su tutte Jessica Jones, rumor sono nell’aria. A questo punto, però, già usare la parola reboot è dare per certo qualcosa che, in realtà, certo non lo è affatto. Ovvero che i Marvel Studios ripartano da zero, cancellando quanto successo nelle tre, bellissime stagioni precedenti. In realtà, i pochi indizi (e nessuna conferma) tendono quasi tutti nell’altra direzione, considerando cioè questa nuova stagione come una quarta a tutti gli effetti e non il cominciamento di una nuova serie.

Questo renderebbe le tre stagioni precedenti parte di una sorta di soft canon: cioè, se non dichiaratamente parte del MCU, comunque propedeutiche alla visione di questa nuova serie in sviluppo, che parte del MCU lo sarà sicuramente. Scrive infatti l’Hollywood Reporter: “Daredevil è il primo degli spettacoli Marvel di Netflix a ottenere una nuova serie continuativa". Si tratta ovviamente di un’indiscrezione, ma già questo offre una prima risposta alla spinosa questione della canonicità di Daredevil. Altro indizio eloquente, poi eliminato (ma l’intenzione c’era) è stata la comparsa per alcune ore, qualche mese fa, di una bio on screen aggiornata per il personaggio. Nella sezione ufficiale Marvel si riassumevano sia gli eventi delle stagioni passate che quelli di No Way Home, creando così un link immediato.

Insomma, se non vi abbiamo ancora convinto vi basti quest’ultima risposta. Daredevil bisogna vederla. Punto. MCU o no. Perché è tutt’ora considerata non solo uno dei migliori prodotti cinecomic per piccolo schermo, ma uno dei migliori adattamenti Marvel di sempre.