Daredevil: Disney+ ordina una serie dedicata al personaggio interpretato da Charlie Cox!

I desideri dei fan di Daredevil sono stati esauditi: secondo quanto riportato da Variety, una nuova serie su Matt Murdock è in arrivo su Disney+.

Poche sono ancora le notizie che abbiamo in merito, ma dopo l'apparizione di Charlie Cox in No Way Home sembra quasi ovvio un suo ritorno nel ruolo che lo ha reso uno dei personaggi più apprezzati della Marvel grazie alla serie Netflix. Secondo quanto sappiamo, come sceneggiatori e produttori esecutivi ci saranno Matt Corman e Chris Ord, che hanno già lavorato insieme come co-shorunner nella serie della NBC The Brave.

Si tratta sicuramente di una notizia incredibile per i fan, che dopo la cancellazione della serie da parte di Netflix avevano chiesto il ritorno di Daredevil con una petizione che ha raccolto un gran numero di firme. Tuttavia Netflix non ha assecondato le richieste dei fan, ed è stato necessario l'intervento di Disney+ e dei Marvel Studios, che ci consegneranno un prodotto probabilmente molto più collegato al MCU di quanto non sarebbe stata una quarta stagione targata Netflix.

Restiamo ovviamente in attesa di altre news, in particolare circa il cast: oltre al presunto ritorno di Charlie Cox, potremmo rivedere altri volti noti nella nuova serie? Al momento è difficile dare una risposta, ma si spera che arriverà presto.