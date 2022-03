Daredevil di Disney sarà violento come la serie Netflix?

Hanno fatto gridare di gioia i recenti segnali che sembrano anticipare di molto la messa in sviluppo di una nuova stagione di Daredevil su Disney+. Ma hanno anche preoccupato i fan dello show originale e della sua violenza inedita quanto realistica. Questa potrebbe essere fortemente edulcorata, ma un'altra serie MCU porta speranza.

Grandi esultanze alla notizia della messa in sviluppo di una nuova stagione di Daredevil su Disney Plus, che permetterebbe anche l’ingresso di Jessica Jones nel MCU. A farlo pensare la creazione della Blind Faith, una società a responsabilità limitata dei Marvel Studios, ma soprattutto la comparsa del progetto Daredevil Reboot sull’ultimo numero di Production Weekly, che settimanalmente aggiorna sugli ultimi progetti in lavorazione a Hollywood per piccolo e grande schermo.

La dicitura in questione potrebbe far pensare alla decisione, da parte di Kevin Feige, di azzerare quanto visto nelle stagioni precedenti di Marvel Television, anche se lo spostamento di queste ultime da Netflix a Disney+ renderebbe molto funzionale una quarta stagione per non perdere tutto il materiale accumulato finora. Il grande problema rimarrebbe l’estrema violenza della serie, che è anche uno dei motivi per cui i fan l’hanno tanto apprezzata per il modo in cui si distingue dal panorama generale dei fumetti Family Friendly.

Non fa ben sperare, in questo, la proposta avanzata da Charlie Cox per risolvere il fattore violenza: “Non penso che i ragazzi della Marvel non sarebbero in grado di realizzarlo. Son un grande fan di tutto ciò che hanno realizzato sinora, non considererei nulla al di là della loro portata. Quindi se volessero fare una versione più vicina alle regole dei loro divieti di età per Daredevil, li aiuterei a trovare un modo per realizzarlo rimanendo comunque fedeli a quanto abbiamo realizzato in precedenza. E magari ci sarà un po’ meno sangue, forse ci sarà qualcosa di diverso, ma li sosterrò sempre”.

Con queste premesse, l’esito sembra scontato, anche se un salvifico aiuto potrebbe arrivare dall’uscita imminente di Moon Knight, definita la serie più violenta del MCU dallo stesso Kevin Feige: “È divertente lavorare con Disney+ e vedere spostati i limiti su quello che possiamo fare. Ci sono momenti nella serie in cui Moon Knight urla contro un altro personaggio, si comporta in maniera efferata e brutale. E la reazione d’impulso è stata : ’Dobbiamo eliminare queste scene, giusto? Ma non ci siamo trattenuti. C’è un cambio di atmosfere. Si tratta di una cosa differente rispetto a qualunque cosa si sia vista finora. Visto che si tratta di una miniserie e non di un film, non c’è la pressione di assicurarci che il weekend di apertura vada bene. Possiamo prenderci più rischi, sperimentare su più vasta scala”.

In realtà però, nel caso della serie con Oscar Isaac – vi abbiamo ricapitolato qui le cose da sapere su Moon Knight per arrivare preparati all’uscita – si tratta di una violenza molto diversa, più orrorifica e riguardante le ambientazioni, che solo prettamente fisica. Voi cosa vorreste? Ditecelo nei commenti!