Allora, Daredevil c'è o non c'è nel nuovo episodio di She-Hulk di questa settimana?

Il Daredevil di Charlie Cox sta tornando nel Marvel Cinematic Universe dopo il cameo in Spider-Man: No Way Home, e i fan non vedono l'ora di rivederlo sul piccolo schermo grazie alla nuova serie tv Marvel She-Hulk: Attorney at Law.

Il finale della puntata 5 di She Hulk, come saprete, aveva anticipato l'arrivo di Daredevil mostrando l'origine del nuovo costume giallo e lasciando intendere che, come confermato anche dal trailer midseason di She Hulk, l'arrivo del celebre Diavolo di Hell's Kitchen era dietro l'angolo: purtroppo, però, a quanto pare i fan dovranno aspettare ancora un po'.

Come da scuola della narrazione televisiva, infatti, la sesta puntata di She-Hulk accresce l'attesa dei fan rinviando l'appuntamento con Daredevil: intitolata espressamente 'Jennifer e basta', la nuova puntata della serie tv del Marvel Cinematic Universe si concentra su un matrimonio al quale la protagonista prende parte come invitata speciale; non mancheranno le sorprese, come il ritorno di Titania con scazzottata annessa, e una divertentissima storyline secondaria incentrata su un superumano immortale che ha il vizio di 'uccidersi' di fronte alle sue amanti per evitare di dover lasciare, ma di Charlie Cox non ci sarà traccia. Come anticipa la stessa Tatiana Maslany rompendo la quarta parete all'inizio della puntata, questo episodio 'si prende una pausa' perché la serie è arrivata alla sua parte centrale e quindi, semplicemente, è così che va.

Il ritorno di Charlie Cox, dunque, è rimandato, anche se i fan possono comunque rincuorarsi pensando che, una volta che Daredevil apparirà su Disney Plus, lo farà per restare: il prossimo anno infatti il personaggio tornerà nella serie tv Echo, spin-off di Hawkeye, che includerà anche il suo acerrimo nemico Kingpin di Vincent d'Onofrio, mentre nel 2024 sarà protagonista dell'attesissima nuova serie Daredevil Born Again.