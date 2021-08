Daredevil, c'è ancora speranza di vedere la quarta stagione su Hulu

Hulu non ha avuto fortuna con gli spettacoli Marvel, ma il capo delle serie originali di Hulu, Jordan Helman, ha parlato della possibilità di vedere nuovi contenuti Marvel sul servizio di streaming nonostante le recenti cancellazioni e dopotutto c'è ancora speranza.

Proprio mentre lo streamer era pronto per lanciare il proprio angolo del MCU con un gruppo di spettacoli orientati agli adulti, è stato costretto a cancellarne due: Howard the Duck e Marvel's Tigra & Dazzler.



Lo streamer di proprietà della Disney avrebbe quindi realizzato contenuti horror basati sui personaggi Marvel, ma Helstrom è stato cancellato dopo una stagione e lo spettacolo Ghost Rider con protagonista Gabriel Luna non è mai decollato.



Nonostante tutto ciò, Jordan Helman è ottimista e spera ancora di ottenere più contenuti Marvel:



"La Marvel continua ad essere un partner incredibilmente importante e uno dei più grandi generatori di contenuti all'interno dell'ecosistema Disney, quindi siamo entusiasti della possibilità di ciò che potrebbe esserci in futuro per quanto riguarda la relazione Hulu/Marvel", ha detto Helman a Deadline.



Il dirigente ha poi confermato che Hulu deve ancora parlare con i Marvel Studios e con Kevin Feige, ma ha ancora intenzione di ottenere alcuni nuovi contenuti MCU in quanto "sembra una strada incredibilmente solida per progetti futuri".



Hulu ha rilasciato MODOK all'inizio di quest'anno con il plauso della critica. Inoltre, lo streamer sta per lanciare Hit-Monkey entro la fine dell'autunno.

Mentre l'espansione di Disney+ è l'obiettivo di Disney e dei suoi studi per il prossimo futuro, un'eventuale espansione di Hulu ha molto senso. I dirigenti Disney+ hanno promesso che lo streamer rimarrà interamente adatto alle famiglie, per questo motivo, forse Hulu alla fine diventerà l'eventuale casa per i contenuti più per adulti del MCU e quindi una potenziale quarta stagione di Daredevil che i fan stanno aspettando con ansia.