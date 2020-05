Daredevil: Elden Henson ha avuto la parte di Foggy per un errore nella sua audizione

Si ritorna a parlare dei retroscena di Daredevil: questa volta Charlie Cox ha condiviso con i fan uno dei motivi grazie ai quali Elden Henson è riuscito ad ottenere la parte di Foggy Nelson, amico del protagonista dello show.

Parlando con i giornalisti di ComicBook.com, l'interprete del protagonista della serie TV di Netflix ha voluto raccontare un divertente aneddoto riguardo il casting di Daredevil e in particolare sulla scelta di Elden Henson per la parte del collega e migliore amico di Matt Murdock: "La storia che ho sentito io riguardo Elden, che però non ricordo se ne ho mai parlato insieme a lui, è questa, praticamente è stato aiutato ad avere la parte dal fatto di aver usato per la sua audizione un iPhone, mentre lo studio e Jeph Loeb erano in diretta a guardarla. Ma mentre stava facendo l'audizione teneva il telefono al contrario, per questo Jeph doveva piegare il collo per vederlo".

Continua poi: "Stava avendo difficoltà a tenere in mano un cellulare, i dirigenti quindi hanno pensato, non importa come lo sta tenendo, è proprio una cosa alla Foggy, è esattamente una cosa che farebbe lui".

Nei giorni scorsi il protagonista della serie è stato impegnato in un Watch Party della serie insieme al resto del cast, notizia che ha fatto subito parlare di un'eventuale quarta stagione di Daredevil su Disney+.