Daredevil, Élodie Yung apre al ritorno di Elektra nel MCU: 'È un personaggio complesso'

Dopo avere vestito i panni di Elektra in Daredevil, serie cancellata da Netflix in vista dei nuovi piani dei Marvel Studios per i titoli in streaming, la star Élodie Yung ha aperto al suo ritorno nel ruolo durante una recente ospitata all'evento virtuale Wizard World.

"Mio dio, mi piacerebbe moltissimo. Specialmente da quando hanno aggiornato il mio costume" ha rivelato l'attrice su un eventuale approdo di Elektra nel Marvel Cinematic Universe. "Mi piacerebbe molto, amo questo personaggio, lei è davvero complessa e spezzata. C'è molta cattiveria dentro di lei, cosa con cui posso relazionarmi, ma è anche molto buona. Mi piacerebbe che la Marvel la riportasse indietro."

La Yung ha poi parlato della sua esperienza con la Marvel: "È un ambiente molto riservato. Perciò dal momento in cui fai il provino fino alla fine della serie, non sai mai cosa capiterà. Ed è una cosa che ho apprezzato, lavorare senza sapere tutto. Ma ho capito dal primo incontro con gli showrunner che volevano rispettare i fumetti il più possibile."

Secondo gli accordi tra Netflix e Disney, lo ricordiamo, i diritti di Daredevil torneranno in mano ai Marvel Studios tra circa 4 mesi. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere il personaggio di Elektra? Fatecelo sapere nei commenti.