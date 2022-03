Daredevil, l'eroe di Hell's Kitchen torna in trend dopo la notizia dell'eventuale reboot

In molti pensano infatti che la Marvel abbia già iniziato a lavorare su una nuova serie tv dedicata a Matt Murdock , la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home dopotutto non può essere stata di certo un caso. Al MCU nulla viene lasciato al caso. Addirittura Murphy's Multiverse teorizza che la Casa delle Idee e Disney+ siano già all'opera e che questo progetto sarebbe stato tenuto segreto grazie alla formazione di una LLC, ovvero una società a responsabilità limitata chiamata Blind Faith Productions.

Le parole di Charlie Cox sul futuro di Daredevil hanno riacceso l'animo dei fan che sperano di rivedere presto l' eroe di Hell's Kitchen all'opera. Per tale ragione il popolo del web, come spesso succede a seguito di alcune dichiarazioni, si è riversato sui social per esprimere il proprio entusiasmo sull'avvio di questa nuova produzione.

