Daredevil, una fan-art immagina l'arrivo di Matt Murdock su Disney+

Le nuove serie Marvel ci stanno dando modo di approfondire personaggi a cui in passato era forse stato dedicato meno spazio del dovuto, nonché ovviamente di assistere ad evoluzioni importantissime del franchise (si veda il finale di Loki): perché, allora, non approfittarne per riportare indietro uno dei desaparecidos più amati dai fan?

Stiamo naturalmente parlando di Daredevil: il personaggio interpretato da Charlie Cox è stato protagonista di uno degli show Netflix più amati di sempre e, dopo la cancellazione della serie, più volte abbiamo assistito alla comparsa di poster fan-made che ne immaginavano il ritorno su Disney+ in vista del tanto agognato ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

L'ultimo della serie è apparso proprio in queste ore e ritrae il nostro diavolo di Hell's Kitchen davanti a un'enorme luna rossa, dando vita ad una perfetta locandina per l'eventuale esordio dello show con Deborah Ann Woll sulla piattaforma che ha già donato nuova linfa a personaggi come Scarlet Witch, Falcon e Loki.

Ad oggi, comunque, si tratta di semplici fantasie: all'orizzonte non sembra profilarsi nulla del genere, per il disappunto di tanti fan che ancora non perdono le speranze. A tal proposito, lo showrunner di Daredevil ha assicurato che sarebbe impossibile sostituire Vincent D'Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk.