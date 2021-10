Daredevil, i fan immaginano il crossover con Spider-Man e Deadpool

Dopo i rumor su un possibile reboot di Daredevil per Disney+, i fan di Matt Murdock hanno iniziato ad volare alto con la fantasia e ad immaginare ipotetici cross-over con personaggi Marvel di spicco. In cima alla lista dei desideri naturalmente c'è Spider-Man.

Da diverso tempo ormai si parla anche della possibile apparizione di Daredevil in Spider-Man: No Way Home ma fin qui, non ci sono state ancora conferme sulla questione. Charlie Cox per il momento non si è ancora espresso sulla questione e tutto sembra essere avvolto da un incredibile alone di mistero. Naturalmente l'apparizione di Matt Murdock nel prossimo film sull'Uomo Ragno potrebbe essere il trampolino di lancio perfetto per questo reboot tanto sognato dai fan.

In attesa che ciò possa verificarsi, sui social è spuntato un eccezionale poster che immagina un ipotetico incontro tra Daredevil e altri due personaggi amatissimi dal pubblico, ovvero il già citato Spider-Man interpretato da Tom Holland e il divertentissimo Deadpool interpretato da Ryan Reynolds. I tre sembrano essere in una delle strade Hell's Kitchen, il quartiere infernale di Manhattan che fa da sfondo alle vicende dell'avvocato rimasto cieco da bambino per un incidente radioattivo.

Anche se per il momento questo poster non ha alcun fondamento di verità accertata, voi cosa ne pensate di un simile cross-over? Ditecelo nei commenti.