Daredevil: i fan Marvel vorrebbero i consigli di Matt Murdock su come corteggiare le donne

Nel corso delle varie serie in cui è apparso, il Matt Murdock aka Daredevil di Charlie Cox ha sempre dimostrato di essere perfettamente a suo agio con le partner femminili, sfoderando un fascino che i fan invidiano tantissimo. Proprio questi ultimi vorrebbero infatti che il personaggio desse loro alcuni consigli sul corteggiamento in generale.

Chi lo ha seguito in questi anni dovrebbe ormai sapere che Matt Murdock, alias Daredevil, ci sa fare. Nelle sue tre stagioni su Netflix, il personaggio si fa coinvolgere da diverse donne e, in un solo cameo nell'ultimo episodio di She-Hulk, mostra il suo fascino anche a lei! I fan si chiedono cosa possono fare per ottenere il potere meno conosciuto di questo eroe: ovvero il suo super fascino.

Nei fumetti, Daredevil ha un numero di uccisioni tra i più alti di tutti i personaggi Marvel, ma è anche testimone di alcune morti che non hanno nulla a che vedere con le uccisioni. Il personaggio ha anche una serie di relazioni con numerosi personaggi, tra cui Karen Page, Vedova Nera, Dakota North, Echo, Lady Deathstrike, Domino, Black Cat, Typhoid Mary, She-Hulk e, naturalmente, Elektra. Come nel resto della sua vita (non ha un attimo di tregua!), molte delle sue storie d'amore, purtroppo, finiscono in tragedia e non fanno che accrescere la sua personalità di anima tormentata.

Anche l'eroe dello schermo, interpretato da Charlie Cox, ha avuto la sua parte di scene in cui si trova da solo con un personaggio femminile, spesso intrise di tensione sessuale. Bisogna riconoscere all'attore di avere un'ottima chimica con tutti i suoi interessi romantici, perché non è sempre una cosa facile da gestire. Anche quando si tratta di una relazione platonica, come nel caso di Jessica Jones, i due hanno comunque avuto un ottimo scambio di battute che i fan hanno adorato. I fan su Reddit stanno cercando di scoprire la sua formula segreta nella speranza di poterla replicare.

Pochi giorni fa i Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo poster dedicato a Daredevil e al Matt Murdock di Charlie Cox proprio per celebrare il suo cameo in She-Hulk.