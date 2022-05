Daredevil: per i fan è ancora la miglior serie Marvel di sempre

Poco tempo fa abbiamo rivisto Charlie Cox nella nuova promo di Daredevil per Disney+, dopo che lo show ha lasciato Netflix per raggiungere le altre serie di casa Marvel.

L'ultima progetto del MCU della piattaforma streaming, con protagonista Oscar Isaac, si è da poco concluso con il sesto episodio, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight 1x06, non rispettando però le aspettative di molti. I fan si sono quindi affidati ai social e hanno sfruttato l'occasione per ricordare l'amatissima serie con Charlie Cox e Vincent d'Onofrio, che per molti rimane il miglior show Marvel mai realizzato ancora oggi.

Twitter si è cosi velocemente riempito di post sull'argomento e sembra proprio che la discussione questa volta sia stata suggerita dalla fine di Moon Knight che, a quanto pare, non merita l'onore di essere menzionato a differenza del Diavolo di Hell's Kitchen.

Poco tempo fa, anche noi abbiamo approfondito l'argomento e vi abbiamo raccontato di come Daredevil sia ancora oggi la migliore serie Marvel mai fatta.

La prima stagione di Daredevil è stata distribuita il 10 aprile 2015, mentre la seconda stagione il 18 marzo 2016. Nel luglio 2016 la serie è stata rinnovata per una terza stagione che è stata poi distribuita il 19 ottobre 2018. Una serie spin-off, The Punisher, è stata ordinata nell'aprile 2016 (distribuita il 17 novembre 2017). Dal 28 febbraio 2022 la serie non è più disponibile su Netflix. A partire dal 16 Marzo 2022 la serie è stata resa disponibile su Disney+.