Daredevil: i fan vogliono ancora salvare la serie, riparte la campagna sui social

Il personaggio, come altri membri dei Defenders, potrà essere utilizzato dai Marvel Studios dal prossimo novembre, quando scadrà il contratto di "non competizione" con il colosso dello streaming della durata di due anni, ma una la petizione lanciata in collaborazione con #SaveDaredevil", che nelle ultime ore ha raggiunto 350.000 firme, parla esplicitamente di proseguire la serie cancellata dopo la terza stagione.

In occasione del quinto anniversario di Daredevil , la serie Marvel/Netflix che prima della sua cancellazione si è affermata come uno dei titoli più apprezzati del MCU, i fan hanno deciso di rilanciare la campagna #SaveDaredevil per tentare di convincere i Marvel Studios a portare avanti la storia del giustiziere cieco di Charlie Cox.

