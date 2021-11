Daredevil, è fatta per il ritorno di Charlie Cox? 'Assunto per quattro progetti Marvel'

Mentre I fan si domandano se Daredevil merita più un film o una serie tv, da Hollywood arrivano nuove indiscrezioni sul ritorno di Charlie Cox nel mondo dei cinecomic, e più precisamente nei panni di Matt Murdock per il Marvel Cinematic Universe.

Il solitamente affidabile Binge Watch This, canale social affiliato al noto e preparatissimo insider Daniel Ritchman, pochi minuti fa ha riportato come propria esclusiva una nuova informazione sul futuro di Charlie Cox sotto il banner dei Marvel Studios. Come potete vedere nell'annuncio del canale, la star sarebbe stata ingaggiata dalla Marvel per tornare come Daredevil in ben quattro diversi progetti: questi quattro progetti sarebbero la serie tv di She-Hulk, Spider-Man: No Way Home, la serie tv Echo e il nuovo standalone di Daredevil (al momento non è chiaro se si tratterà di una serie tv o di un film).

In effetti la presenza di Charlie Cox nella serie tv di She-Hulk era stata rumoreggiata da più fonti ormai da diverso tempo, mentre quella nella serie tv di Echo - personaggio che sarà introdotto in Hawkeye - era facilmente ipotizzabile: Echo è storicamente legata non solo a Daredevil nei fumetti Marvel, ma anche a Kingpin, ruolo che Vincent D'Onofrio dovrebbe riprendere proprio in Hawkeye. Inoltre, se siete riusciti a seguirci attraverso il labirinto dei progetti Marvel in uscita, vi ricordiamo che Charlie Cox è apparso esplicitamente nelle foto leak di Spiderman No Way Home, a riprova del fatto che per il suo ritorno come Matt Murdock manca davvero solo l'ufficialità da parte dei Marvel Studios.

Siete contenti che il personaggio e l'attore, a quanto pare, avranno un nuovo futuro nel MCU? Eravate dei fan della serie di Netflix? Ditecelo nei commenti!