Daredevil: quali sono le grandi differenze tra il Marvel Cinematic Universe e i fumetti?

Charlie Cox è tornato come Matt Murdock, e in attesa di rivederlo sul grande e sul piccolo schermo vogliamo farvi notare le più grandi differenze tra il Daredevil del Marvel Cinematic Universe e quello dei fumetti.

Se ci seguite con assiduità già saprete che, come rivelato da un leak emerso nei giorni scorsi, Daredevil tornerà in molte serie tv Disney Plus in uscita nei prossimi mesi, a cominciare da Moon Knight e She-Hulk, mentre alcuni easter-egg nascosti in Spider-Man: No Way Home e Hawkeye (nonché nuove dichiarazioni di Vincent D Onofrio) avrebbero lasciato confermato che i Daredevil e Kingpin visti nel MCU sono gli stessi della serie tv di Netflix (che di conseguenza sarebbe canonica).

Ma in cosa differisce questo Daredevil da quello dei fumetti? Vediamolo insieme.

Daredevil inizia col giallo : nei fumetti Daredevil inizia la sua 'carriera' di vigilante indossando il costume giallo e rosso, mentre nel MCU (considerando la serie Netflix canonica) i fan lo vedono passare dalla 'tuta nera' fatta in casa a quella iconica rossa; secondo quanto riportato, il costume giallo dovrebbe fare il suo debutto nella serie She-Hulk.

: nei fumetti Daredevil inizia la sua 'carriera' di vigilante indossando il costume giallo e rosso, mentre nel MCU (considerando la serie Netflix canonica) i fan lo vedono passare dalla 'tuta nera' fatta in casa a quella iconica rossa; secondo quanto riportato, il costume giallo dovrebbe fare il suo debutto nella serie She-Hulk. La morte di Elektra : nei fumetti la storica morte di Elektra avviene per mano di Bullseye, mentre nella serie Netflix - nello specifico, alla fine della seconda stagione - il primo amore di Matt Murdock viene ucciso da Nobu.

: nei fumetti la storica morte di Elektra avviene per mano di Bullseye, mentre nella serie Netflix - nello specifico, alla fine della seconda stagione - il primo amore di Matt Murdock viene ucciso da Nobu. Bullseye e Karen Page : sempre nei fumetti, Bullseye - oltre a Kingpin, il più grande e storico avversario di Daredevil - uccide anche Karen Page, il secondo grande amore di Matt; nella serie Netflix/Marvel, invece, nonostante Karen rischi di fare la stessa fine della sua controparte di carta e inchiostro, riesce a salvarsi. I fan del MCU rivedranno anche Deborah Ann Wall, interprete di Karen nella serie Netflix?

: sempre nei fumetti, Bullseye - oltre a Kingpin, il più grande e storico avversario di Daredevil - uccide anche Karen Page, il secondo grande amore di Matt; nella serie Netflix/Marvel, invece, nonostante Karen rischi di fare la stessa fine della sua controparte di carta e inchiostro, riesce a salvarsi. I fan del MCU rivedranno anche Deborah Ann Wall, interprete di Karen nella serie Netflix? Il Gufo : Leland Owlsley nei fumetti Marvel è un famoso villain barra boss della malavita newyorkese noto come 'Il Gufo'; nella serie Netflix, invece, è 'semplicemente' un signore del crimine, privo però dei suoi superpoteri e del suo aspetto animalesco.

: Leland Owlsley nei fumetti Marvel è un famoso villain barra boss della malavita newyorkese noto come 'Il Gufo'; nella serie Netflix, invece, è 'semplicemente' un signore del crimine, privo però dei suoi superpoteri e del suo aspetto animalesco. Il ruolo di Ben Urich : nella serie Netflix/MCU il giornalista Ben Urich viene ucciso a sorpresa durante la prima stagione; lo shock per i fan dei fumetti è stato doppio, dato che nelle pagine della Marvel Comics Ben è considerato per Daredevil all'incirca ciò che il commissario Gordon rappresenta per Batman: non solo un alleato prezioso, ma a volte anche un amico fedele.

: nella serie Netflix/MCU il giornalista Ben Urich viene ucciso a sorpresa durante la prima stagione; lo shock per i fan dei fumetti è stato doppio, dato che nelle pagine della Marvel Comics Ben è considerato per Daredevil all'incirca ciò che il commissario Gordon rappresenta per Batman: non solo un alleato prezioso, ma a volte anche un amico fedele. Kingpin e l'identità segreta di Matt: nei fumetti Kingpin non scopre l'identità segreta di Matt, è Karen Page che - divenuta tossicomane e bisognosa di soldi per comprare altra droga - vende la preziosa informazione ad alcuni malavitosi, e in poco tempo il segreto di Daredevil arriva fino a Wilson Fisk. Nella serie tv, invece, Kingpin riesce a fare da solo due più due, dopo un duro confronto verbale con l'avvocato cieco.

Cosa vi aspettate dal futuro di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe? Ditecelo nei commenti.