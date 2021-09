Daredevil, quanto ha guadagnato la star Charlie Cox? Ecco il suo cachet!

Abbiamo recentemente scoperto quanto è costata la prima stagione di Daredevil. La famosa serie targata Netflix non ha badato a spese per la produzione, e si va a collocare tra quegli show con un budget piuttosto alto. Ma la domanda è: di tutti questi soldi investiti, quanti sono serviti per pagare il protagonista, Charlie Cox?

Tante sono le voci che girano sulla cifra percepita dall'interprete di Matt Murdock a episodio, ma molte sembrerebbero essere false poiché davvero poco credibili. Infatti c'è chi dice che il guadagno per episodio di Charlie Cox si sia attestato intorno a circa 8000 dollari, una cifra irrisoria se si considera che altre star del suo calibro per una singola puntata di serie guadagnano compensi a 5 zeri. O anche di più. E' il caso di Robert Downey Jr, che nella sua nuova serie guadagnerà 2 milioni ad episodio. Certo, parliamo di un attore ancora più famoso di Cox, che ha prestato il volto al notissimo Tony Stark, ma non sarebbe l'unico "supereroe" a guadagnare tanto per una serie. Infatti anche un altro collega, lo Star-Lord di Guardiani della Galassia Chris Pratt, per la nuova serie guadagnerà circa 1,4 milioni ad episodio.

Ok, direte voi, ma si tratta pur sempre di attori provenienti dal grande schermo! E avete ragione. Però vi facciamo un altro esempio, di un supereroe questa volta della DC, che dal cinema è arrivato alla serialità, proprio su Netflix. Parliamo di Henry Cavill, che al cinema ha vestito i panni di Superman e in The Witcher ha percepito 400,000 dollari a episodio. Ha senso, no? Anche rispetto a questa cifra considerata sicuramente "più bassa" in confronto a quella delle altre star, quella di Cox risulta infinitesimale. Ed è per questo che molti hanno ipotizzato che probabilmente ci sia stato un errore negli zeri, e l'attore abbia percepito 800,000 dollari a episodio per Daredevil. Più ragionevole, no?

Eppure ci sembra ancora improbabile. Infatti, considerando che ogni episodio di Daredevil è costato circa 3,3 milioni (più eventuali piccole aggiunte), ci sembra un po' troppo raggiungere quasi il milione per pagare un solo attore. Bisogna infatti considerare che per ogni puntata vanno pagati gli altri attori, più tutti i professionisti al lavoro, i luoghi, eventuali oggetti necessari, effetti ecc. E allora si fa strada l'idea per cui potrebbero essere 80,000 i dollari guadagnati da Charlie in ogni episodio. E voi, cosa ne pensate? Quanti zeri aggiungereste a questo 8? Fatecelo sapere nei commenti!