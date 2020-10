Daredevil e Helstrom sono le serie Marvel migliori secondo gli utenti di Rotten Tomatoes

La serie Netflix ispirata al celebre personaggio dei fumetti è stata un grande successo di pubblico e critica, anche grazie all'ottimo cast di Daredevil. Anche Helstrom è stata ben accolta dagli appassionati, le due infatti sono le opere del catalogo Marvel con più recensioni positive.

Composta da tre stagioni, la serie ci ha fatto conoscere la storia del Diavolo di Hell's Kitchen, per poi essere improvvisamente cancellata. Mentre i fan aspettano altre notizie su una eventuale ripresa della storia di Matt Murdock da parte della Marvel, il 91% delle recensioni degli utenti presenti su Rotten Tomatoes le hanno assegnato un punteggio positivo, confermando l'alta qualità dello show.

Nelle scorse settimane invece ha fatto il suo debutto su Hulu Helstrom, opera incentrata sui fratelli Daimon e Satana, mentre il primo episodio non aveva convinto del tutto gli appassionati, che avevano condiviso sulla celebre piattaforma le loro critiche, le puntate successive invece sono riuscite a far cambiare idea agli spettatori, portando lo show ad avere il 91% di recensioni positive, proprio come Daredevil. Siamo sicuri che questa notizia sarà ben accolta dai dirigenti della Marvel e di Hulu, in attesa di ulteriori notizie sui loro piani, vi segnaliamo gli ultimi easter egg trovati in Daredevil.