Daredevil, Henson e Ann Woll torneranno? Charlie Cox: 'Il successo si deve a loro'

Mentre Michael Gandolfini si unisce al cast di Born Again, per altri attori della serie il futuro appare ancora incerto. Il protagonista di Daredevil Charlie Cox ha detto la sua su due co-star che spera possano ritornare per questo nuovo progetto.

In una recente apparizione al German Comic Con Winter Edition, Cox ha parlato - tra i vari argomenti - anche del rapporti del suo personaggio con Karen Page, segretaria dello studio legale Nelson & Murdock. Nonostante in una recente intervista l'attrice Deborah Ann Woll abbia rivelato di avere ancora molto da dare alla sua Page, il suo futuro nella serie rimane ancora poco chiaro.

Citando anche il legame di Daredevil e She-Hulk, Cox ha affermato: ''Per Matt Murdock non credo che la relazione con Jen sia più profonda di quella con Karen Page. E lasciatemi elogiare la meravigliosa Deborah Ann Woll, che è semplicemente fantastica", aggiungendo poi: ''Lo dicevo ieri a Elden Henson, non so cosa succederà con gli altri personaggi nel nuovo show, ma so per certo che Elden e Deborah sono stati il cuore pulsante di ciò che abbiamo fatto prima e che lo show è un successo grazie a loro''.

Se per la Woll molti sono ancora i dubbi circa il suo impiego nel progetto, per Henson qualcosa già sappiamo. Ad inizio settembre, infatti, dal palco del D23 è stato annunciato il ritorno di Foggy Nelson in Daredevil - Born Again, nonostante la notizia non sia stata ancora del tutto ufficializzata.