Daredevil: I fan festeggiano il secondo anniversario della terza stagione

In calce alla notizia potete trovare alcuni dei tweet condivisi dai fan, che hanno voluto ricordare i loro momenti preferiti dello show incentrato sulla storia di Matt Murdock . In particolare possiamo leggere come per molti la terza sia stata la loro stagione preferita, riuscendo a superare il successo ottenuto dalle puntate di esordio di Daredevil , nei loro messaggi è presente l'hashtag "#SaveDaredevil", frase che accomuna il gruppo che cerca di convincere i dirigenti della Marvel a riprendere la storia lasciata in sospeso da Netflix, che ha cancellato i vari show incentrati sui personaggi dei fumetti presenti nel suo catalogo.

Two years ago Daredevil season 3 was released. I never thought they could top season 1 which I thought was the best and most complete series I've ever watched. Season 3 topped it, I miss this show so much pic.twitter.com/1mL1l3t1dC — Aniq ⎊ (@RaniqDesigns) October 19, 2020

2 years ago, I took a vacation day off to wake up at 2am to watch the fantastic #Daredevil season 3 with @faded_toblue & @nhlrox. It was the first time I binged an entire season without stopping & it was the best thing ever! ❤😈#CharlieCoxIsDaredevil #SaveDaredevil pic.twitter.com/YP120jVmes — ayesakara #SaveDaredevil (@ayesakara) October 19, 2020