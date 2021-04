Daredevil: Un importante annuncio di BossLogic smentito da Vincent D'Onofrio

In molti sono in attesa di avere altre notizie sul futuro di Daredevil, l'account di BossLogic aveva quindi twittato un messaggio che anticipava importati novità per il supereroe della Marvel, ma Vincent D'Onofrio ha subito fatto chiarezza.

In calce alla notizia trovate il primo tweet condiviso dal celebre artista, che come potete immaginare ha fatto subito discutere tutti gli appassionati delle avventure di Daredevil: nel messaggio era presente un poster con Matt Murdock sopra il tetto di una chiesa, insieme alla scritta Disney+. Nei commenti inoltre BossLogic aveva fatto sapere che ci sarebbero state delle novità dopo sei giorni. I fan hanno quindi ipotizzato che fosse ormai imminente l'annuncio del ritorno della serie della Marvel, cancellata da Netflix dopo solo tre stagioni. Le loro speranze però sono state subito infrante da Vincent D'Onofrio, che ha commentato il tweet con questo messaggio: "Non è vero".

Non resta quindi che aspettare ancora per scoprire quale sarà il futuro del supereroe di Hell's Kitchen, diventato nel tempo uno dei più amati dai fan delle opere della Marvel. Ecco un'intervista a Kevin Feige su Daredevil, mentre continua la campagna per far riprendere le puntate della serie degli appassionati che hanno creato un video incentrato sul personaggio di Matt Murdock.