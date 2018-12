Daredevil: in futuro era previsto il matrimonio di Foggy Nelson?

L'improvvisa cancellazione di Daredevil ha suscitato sgomento e indignazione da parte di numerosi fan in tutto il mondo. Ora, a gettare ulteriore benzina sul fuoco (e a far rimpiangere ciò a cui avremmo potuto assistere nel corso delle prossime stagioni) ci pensa Amy Rutberg, interprete nella serie di Marci Stahl, interesse amoroso di Foggy Nelson.

Intervistata dal portale Inverse, l'attrice parla di quel vero e proprio fulmine a ciel sereno che è stata la cancellazione della serie (lo ricordiamo, molto apprezzata da pubblico e critica, fin dai tempi della prima stagione nel 2015) e di come lei stessa sia rimasta profondamente sconvolta dai fatti. Inoltre, la Rutberg confessa di rimpiangere di non poter vedere l'evoluzione tra la "sua" Marci e il personaggio interpretato da Elden Henson, già accennata nel corso dell'ultima stagione.

Queste le sue parole:

"Da un punto di vista personale, avrei amato scoprire cosa sarebbe accaduto tra Marci e Foggy. Mi sarebbe piaciuto vederli sposati. Probabilmente ci sarebbe stato qualche battibecco prima di allora, ma sfortunatamente niente di tutto ciò accadrà. Sarebbe stato bello vedere questo dopo che la band si era finalmente riunita, ma soprattutto vederli lavorare assieme fin dall'inizio per capire dove la cosa sarebbe andata a parare."

A rendere ancora più frustrante il tutto è il fatto che, stando a quanto è stato rivelato dallo showrunner Erik Oleson sui social media, vi fossero dei piani già ben definiti in merito alle tematiche che la quarta stagione della serie avrebbe trattato. Con molta probabilità, avremmo assistito al proseguimento dell'evoluzione dell'agente Benjamin Poindexter al Bullseye spietato e irrequieto dei fumetti, a nuove varianti del costume di Daredevil, forse all'introduzione di nuovi sorprendenti eroi (Moon Knight, Blade, Ghost Rider, solo per citarne alcuni).

Ora che i piani sono sfumati, gli appassionati sono impazienti di scoprire quali siano le vere ragioni alla base di una simile decisione e se, in qualche modo, sarà possibile rivedere gli eroi e vigilanti delle cancellate serie Marvel / Netflix (tra cui anche Luke Cage e Iron Fist) in qualcuna delle prossime produzioni cinematografiche o televisive, anche in un lontano futuro.