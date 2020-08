Daredevil: quali saranno gli indizi per il ritorno dei diritti in casa Marvel?

Le diverse interviste agli interpreti di Daredevil sono un chiaro segno dell'interesse dei fan dei fumetti Marvel nei confronti di questi personaggi. Gli appassionati inoltre sono alla ricerca di indizi che facciano capire le intenzioni dei dirigenti per quanto riguarda le avventure di Matt Murdock e gli altri.

Nei mesi scorsi erano circolate voci, condivise anche dagli attori della serie Netflix, riguardo il ritorno alla Marvel dei diritti per il personaggio dopo due anni di inutilizzo da parte del colosso dello streaming. In attesa di una conferma da parte di Kevin Feige, i fan hanno quindi cercato degli elementi che possano confermare le loro teorie, osservando subito il comportamento della pagina Facebook legata alla serie. Come sapete i vari social dedicati ai personaggi dei fumetti, quali Captain America, Thor e gli altri, hanno iniziato a promuovere anche le opere slegate dai film del MCU, diventando così dei punti di riferimento per gli appassionati dei supereroi nati dalla mente di Stan Lee.

Per ora la pagina di Daredevil è ferma da quasi due anni, ma nel caso iniziasse a promuovere dei fumetti o altre opere incentrate su Matt Murdock vorrebbe dire che la gestione del profilo sarebbe passata nelle mani del marketing della Marvel. Nel frattempo vi segnaliamo questa notizia in cui parliamo dei momenti che vorremmo vedere in Daredevil.