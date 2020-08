Daredevil: L'interprete di Kingpin vuole ancora vedere Charlie Cox nei panni del supereroe

Continuano le interviste a Vincent D'Onofrio di Daredevil: questa volta l'interprete di Kingpin ha detto la sua sul protagonista della serie prodotta da Netflix e interpretato da Charlie Cox, attore che ha convinto tutti per la sua abilità nel dare vita al personaggio dei fumetti Marvel.

Vincent D'Onofrio ha risposto alle domande dei giornalisti di ComicBook, discutendo insieme a loro su quali sarebbero le storie del mondo di Daredevil più interessanti da raccontare: "Ovviamente, parlando di Daredevil, vorrei ancora vedere Charlie Cox nei panni del protagonista. Spero che se produrranno un film dedicato a Daredevil, o lo faranno apparire in un altra pellicola, sceglieranno di richiamare Charlie Cox, perché credo sia molto credibile nella parte. Mi è piaciuto molto lavorare insieme a lui".

Il celebre attore ha quindi iniziato a parlare della sua esperienza sul set dello show di Netflix: "Mi sono trovato bene non solo perché è una persona fantastica, ma anche perché è un bravissimo attore. In molti non sanno cosa vuol dire trovarsi in un set insieme ad altri attori fantastici, è un'esperienza completamente diversa da lavorare con qualcuno di meno bravo. Charlie invece era sempre pronto, ci siamo aiutati a vicenda perché eravamo sempre insieme".

Purtroppo per il momento non è ancora chiaro quale sarà il futuro del supereroe di Hell's Kitchen, nel frattempo se cercate altre indiscrezioni sullo show composto da tre stagioni, vi segnaliamo un'altra intervista all'interprete di Kingpin in Daredevil.