Daredevil, Jessica Henwick anticipa il ritorno di Colleen Wing: 'Era pronta all'azione'

Dopo essere stata lanciata nel corso della serie su Iron Fist nei panni di Colleen Wing, Jessica Henwick è rapidamente diventata una delle attrici più richieste a Hollywood, apparendo in grandi film come Matrix Resurrections, Love and Monsters e The Gray Man. Nel corso dell'attività stampa di Glass Onion le è stato chiesto di un possibile ritorno.

L'attrice sembra sapere più di quanto non riveli su un possibile ritorno al personaggio di Colleen Wing dell'universo Marvel. Dopo che Charlie Cox ha ripreso il ruolo di Daredevil e la star di Iron First Finn Jones ha espresso il suo sostegno per il ritorno della Henwick, la Henwick, che vedremo tra poco in Glass Onion - Knives Out, ha espresso la sua opinione in merito.

"Amo Finn. Finn è un vero tesoro", ha detto la Henwick, apprendendo del sostegno di quest'ultimo; qualche tempo fa, infatti, era giunto il rumor che l'attrice avrebbe ripreso il ruolo di Colleen Wing nel sequel di Shang-Chi. "Se parliamo di canone, per come è finita la storia, aveva il pugno. Era pronta a fare a pugni. Ma lui a quel punto aveva i suoi poteri". Poi ha aggiunto: "Oh, Dio, smettiamola di parlarne!". Alla fine della seconda stagione di Iron Fist, il Danny Rand di Jones aveva trasferito i poteri dell'Iron Fist alla Colleen della Henwick, che li aveva usati per sconfiggere Davos.

La Henwick non interpreta Colleen Wing dal 2018, quando Iron Fist venne cancellata da Netflix. Tuttavia, i diritti di Iron Fist sono recentemente passati da Netflix a Disney+, che adesso ingloba più storie Marvel sotto lo stesso tetto e sullo stesso servizio di streaming del resto del Marvel Cinematic Universe. Con il ritorno di Cox nei panni di Daredevil, sembra che tutti i Defenders possano fare il loro ritorno.

Per ora, i fan della Henwick dovranno accontentarsi del suo ruolo in Glass Onion - Knives Out. Il film sarà nelle sale dal 23 novembre e vi rimarrà per una sola settimana soltanto, seguita dall'uscita sul servizio di streaming di Netflix il 23 dicembre. A questo proposito vi rimandiamo al trailer finale di Glass Onion Knives Out.