Daredevil, Jessica Jones e gli altri: Disney+ da il benvenuto ai suoi nuovi eroi Marvel!

Il debutto di Daredevil, Jessica Jones e tutte le altre serie Marvel prodotte da Netflix su Disney+ ha segnato un momento davvero importante per l'unificazione del franchise sotto un'unica bandiera e ora, per presentare al meglio questi show è stato realizzato un nuovo entusiasmante video promozionale.

Nella breve clip diffusa nelle scorse ore via social compaiono Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Krysten Ritter, Clark Gregg, Finn Jones, Ming-Na Wen, Simone Missick e Ben Barnes che, con grande entusiasmo annunciano l'arrivo delle loro serie nella Casa di Topolino, lasciando intendere che molte altre cose stanno per accadere ora che queste produzioni fanno di fatto parte del canone del MCU.

Resta da capire cosa davvero significhi l'aggiunta di queste serie nel catalogo Disney+ e se per davvero ciascuna di queste avrà modo di ricevere il proprio reboot. Per ora, sembrano certi solo dei nuovi piani per Daredevil. L'avvocato di Hell's Kitchen è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home mentre Vincent D'onofrio è stato il principale villain di Hawkeye ma come questi due personaggi ritorneranno a pieno titolo nel franchise della Casa delle Idee ancora non ci è dato saperlo.

Poco importa poi se i genitori americani sono contrari all'arrivo di Daredevil su Disney+. Matt Murdock sembra essere una delle pedine più importanti del futuro della Marvel. Staremo a vedere come Kevin Feige & Co. decideranno di utilizzare questo amatissimo personaggio.