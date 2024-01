Daredevil, Jon Bernthal su Punisher: 'Farò del mio meglio con questo personaggio'

Negli ultimi anni l'universo Marvel si è espanso ulteriormente grazie alla realizzazione di prodotti televisivi disponibili esclusivamente sulla piattaforma Disney+. Ad ora, è ufficiale che anche una serie tv su Daredevil si aggiungerà presto al già vasto catalogo. Questo ovviamente porta con sé delle conseguenze importanti.

Infatti, come potete leggere dalle nostre prime impressioni di Echo, ad oggi molti personaggi presenti nella originale serie Netflix dedicata al diavolo rosso hanno ora modo di apparire canonicamente all'interno delle produzioni Marvel Studios.

Ciò si deve anche al fatto che lo show Daredevil è ora canonico nell'MCU. In tutto questo quindi, anche The Punisher interpretato da Jon Bernthal avrebbe modo di rientrare in scena. Tuttavia, durante una recente intervista all'attore, quest'ultimo ha espresso una condizione ben precisa per quando, e se, tornerà nei panni dell'iconico personaggio.

"Sono conscio del fatto che, se lo faremo, lo faremo nel modo giusto. Dobbiamo essere fedeli al materiale originale che riguarda Frank Castle. Per quanto mi riguarda farò del mio meglio con questo personaggio".

Al momento non c'è ancora una data precisa per la serie Daredevil: Born Again, ma se ci sarà il Punitore siamo certi che varrà l'attesa. Voi che ne dite? In attesa di saperne di più potete leggere la nostra recensione di The Marvels, ultima pellicola cinematografica di questo variegato universo condiviso.