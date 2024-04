Daredevil, Jon Bernthal svela sui social la reunion con Charlie Cox e Deborah Ann Woll

Dopo la nuova foto del team-up tra Daredevil e Punisher trapelata dal set di Daredevil: Born Again, le cui riprese sono attualmente in corso a New York City, l'attore Jon Bernthal ha pubblicato sui social un nuovo scatto dietro le quinte che farà sicuramente la gioia dei fan di Marvel's Daredevil.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, mentre continuano a trapelare foto dal set di Daredevil: Born Again l'attore interprete di Frank Castle è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per confermare definitivamente la notizia non così segreta della sua reunion con Charlie Cox e Deborah Ann Woll, interpreti rispettivamente di Matt Murdock/Daredevil e di Karen Page nel mondo Marvel: nell'immagine, il trio sorride amabilmente durante una pausa sul set, con Jon Bernthal ancora sporco del sangue (finto) delle vittime del Punitore.

Frank Castle di Jon Bernthal è una delle figure più amate del cosiddetto "DefendersVerse" di Marvel Netflix, tanto quanto il Daredevil di Cox e il Kingpin di Vincent D'Onofrio: dopo il ritorno di Wilson Fisk in Occhio di Falco ed Echo e quello di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home e in She-Hulk, i Marvel Studios hanno ufficialmente confermato che le serie tv Marvel Netflix fanno parte del canone del MCU e che Daredevil: Born Again sarà un sequel di Marvel's Daredevil.

Nella nuova serie torneranno anche Elden Henson nei panni di Foggy Nelson e Wilson Bethel nel ruolo di Bullseye, mentre Sandrine Holt interpreterà una nuova Vanessa Fisk. Nel cast ci saranno anche Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson e Hunter Doohan, con quest'ultimo nel ruolo del villain Muse.

