Daredevil, Kingpin ha preso il siero del super soldato? La folle teoria dei fan Marvel

Vincent D'Onofrio tornerà nei panni di Kingpin nella nuova serie Daredevil: Born Again annunciata recentemente all'ultimo Comic-Con di San Diego. L'attore riprenderà il ruolo della storica nemesi di Matt Murdock, che avrà ancora il volto di Charlie Cox, e lo abbiamo già visto tornare in Hawkeye su Disney+. Ma una folle teoria ora lo riguarda.

Introdotto nella prima stagione di Daredevil, Kingpin è stato uno dei cattivi preferiti dai fan e continua a dominare le discussioni sui migliori cattivi del MCU. Feroce, imponente e adeguatamente maniacale, ha avuto delle storie splendide nel corso di tre stagioni su Netflix. È tornato, dopo una lunga serie di preparativi e speculazioni, negli ultimi due episodi di Hawkeye su Disney Plus, con una bella camicia hawaiana e pantaloni bianchi.

Ma non è della sua moda che i fan parlano oggi, bensì del fatto che abbia assunto o meno il siero del supersoldato. Il redditor /u/ProwlerH18 ritiene che il ritorno del minaccioso boss del crimine, più grande della vita di prima, sia dovuto all'assunzione dello stesso siero che ha preso Steve Rogers diventando Captain America.

Ecco la teoria riassunta e tradotta di seguito: "È stato bello assistere al ritorno di Wilson Fisk in "Hawkeye". Tuttavia, questa nuova incarnazione del personaggio sembra diversa da quella mostrata in "Daredevil". È più grande, più spaventoso e più forte dell'ultima volta che lo abbiamo visto. Più forte, quasi sovrumano. È persino sopravvissuto a colpi di pistola, incidenti d'auto e bombe che gli esplodevano davanti. D'altra parte, in "The Falcon and the Winter Soldier" ci viene detto che il siero del Super Soldato è stato replicato con successo dal Dr. Nagel. Nonostante abbia prodotto solo 20 fiale, è molto probabile che ce ne siano altre in giro per il mondo, create dallo stesso Nagel o dalla CIA, che ha reclutato Nagel per primo.

Penso che Kingpin possa essere uno dei clienti che ha comprato o rubato un siero per diventare più forte in un mondo di superuomini. Questo contribuisce anche alla sua immagine di spaventoso boss della mafia. So che la sua quasi super forza deriva dai fumetti, ma dato che questo non è stato realmente spiegato, potrebbe essere una buona spiegazione sulle sue abilità nel MCU. E potrebbe aumentare la minaccia che rappresenterà in "Echo" e successivamente in "Daredevil: Born Again".

C'è anche chi sostiene che Kingpin sarà il villain della Fase 5 del MCU.