Daredevil lascia Netflix: un altro film di Charlie Cox risale la Top 10 negli Stati Uniti

Daredevil è stato rimosso da Netflix qualche settimana fa ed è approdato invece sulla piattaforma Disney+, così gli abbonati a Netflix hanno pensato bene di guardare un'altra pellicola con Charlie Cox nel cast giusto per non sentirne troppo la mancanza (e perché suggerito dall'algoritmo); così King of Thieves ha scalato la Top 10 negli Stati Uniti.

Daredevil può aver lasciato Netflix, ma questo non significa che Charlie Cox sia totalmente scomparso dalla line-up della piattaforma. Cox ha un nutrito seguito di fan grazie alla sua interpretazione di Matt Murdock in Daredevil. All'inizio di marzo, tutti gli show Marvel di Netflix sono passati a Disney+, dato che i Marvel Studios hanno riottenuto i diritti sui personaggi. Sulla scia dell'uscita di Daredevil, un altro titolo con Cox come protagonista è apparso su Netflix, e gli abbonati stanno iniziando a riscoprirlo.

Netflix ha recentemente aggiunto un film del 2018 chiamato King of Thieves al suo listino di titoli in streaming. Il film ha come protagonisti Cox e Michael Caine e racconta la vera storia di un gruppo di uomini che cercano di mettere a segno il più grande furto di gioielli nella storia di Londra. Dopo il suo arrivo sulla piattaforma, King of Thieves ha iniziato a scalare la lista dei 10 film più visti su Netflix, almeno negli USA (in Italia la pellicola non è disponibile).

Al momento King of Thieves occupa la quinta posizione nella Top 10 americana di Netflix, subito dietro a successi come The Adam Project, Cattivissimo Me 2 e Blade Runner 2049 (quest'ultimo in cima alla classifica).

Scritto da Joe Penhall e basato sul materiale utilizzato per l’articolo pubblicato su Vanity Fair da Mark Seal e dal reporter di cronaca criminale del Guardian Duncan Campbell, la storia prende piede nell’aprile 2015, quando avvenne una rapina di circa 14 milioni di sterline, la più cospicua nella storia britannica.