Da Daredevil a Luke Cage, ecco i personaggi Marvel che meriterebbero un reboot nel MCU

Con la fine di Marvel Television e l'avvento di Disney+ abbiamo visto molte serie cancellate, in vista di una riorganizzazione dei Marvel Studios. Alcune di queste hanno vissuto di alti e bassi, ma ci sono dei personaggi che senza dubbio meriterebbero di essere riaccolti nel MCU, con un reboot per il grande o il piccolo schermo.

Tra coloro che meriterebbero una seconda chance da Kevin Feige non si può non cominciare da The Punisher: in un eventuale reboot possiamo immaginare Frank Castle fare squadra con Deadpool, o incontrare Spider-Man dopo la morte di Mysterio.

Anche Luke Cage ha del potenziale da non sprecare, e dopo l'interpretazione di Mike Colter su Netflix ci sarebbe bisogno anche per lui di un nuovo inizio. Potrebbe far parte, come nei fumetti, degli Avengers o dei Thinderbolts.

Per quanto riguarda Daredevil, invece, si era già parlato della possibilità di vedere Matt Murdock in Spider-Man 3, dal momento che, dopo la scena post-crediti, Peter Perker sembra proprio aver bisogno di un buon avvocato. Si può immaginare per lui anche un film stand-alone o una serie da protagonista, mentre un villain che potrebbe trovare posto nel futuro Spider-Man potrebbe essere Kingpin.

Secondo alcune voci, infine, Kevin Feige avrebbe dei piani anche per Ghost Rider, mentre Iron Fist meriterebbe una sorta di rivincita dopo una serie tv ritenuta da molti disastrosa.