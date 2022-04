Daredevil, la Marvel cambia idea: la serie con Charlie Cox non è canonica?

Solo poche ore fa vi avevamo parlato della comparsa della biografia di Daredevil sul sito di Marvel.com, cosa che ha fatto pensare a molti che la serie Netflix fosse di fatto canonica e in piena continuità con gli eventi del MCU ma a quanto pare, le cose non stanno proprio così.

La vita dell'eroe di Hell's Kitchen raccontata dalla pagina web spaziava dagli avvenimenti raccontati nello show a lui dedicato fino alla sua comparsa nell'ultimo film sull'Uomo Ragno in cui compare nelle vesti dell'avvocato dal giovane Peter Parker interpretato da Tom Holland ma, proprio negli ultimi istanti in molti hanno notato che gli eventi di Spider-Man: No Way Home sono stati cancellati dalla biografia del personaggio interpretato da Charlie Cox.

Per il momento non sono chiare le motivazioni di questo cambiamento in corso d'opera e i funzionari dei Marvel Studios devono ancora dichiarare pubblicamente se considerano o meno Daredevil e le altre serie prodotte dalla Marvel Television nella stessa continuità degli attuali progetti MCU.

Ad oggi, solo tre personaggi della "vecchia leva" sono approdati a un film o una serie Disney+ ambientata nel MCU. James D'Arcy è stato un dei protagonisti della serie in Agent Carter della ABC prima di apparire in un cameo in Avengers: Endgame. Anni dopo, il Daredevil di Charlie Cox e il Kingpin di Vincent D'Onofrio sono apparsi rispettivamente in No Way Home e Hawkeye, dopo i fasti della serie Netflix.

Vi ricordiamo che attualmente Daredavil e gli altri Defenders sono su Disney+ e si spera che in un prossimo futuro potrà essere chiarita la natura di questi show e capire se questi sono da intendersi canonici o meno. Voi che ne pensate?