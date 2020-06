Daredevil nel Marvel Cinematic Universe? Cinque cose che vorremmo vedere

Il destino del Daredevil di Charlie Cox non è ancora chiaro: le voci su un suo possibile ingresso nel Marvel Cinematic Universe si moltiplicano giorno dopo giorno ormai da tempo immemore, ma con esse arrivano anche smentite piuttosto autorevoli.

Di recente, ad esempio, lo stesso Cox si è detto pessimista su un possibile ritorno di Daredevil; assumendo però che la cosa possa sul serio accadere, cerchiamo di stilare una lista di elementi che ci piacerebbe fossero introdotti con il personaggio.

Il costume giallo indossato dal diavolo di Hell's Kitchen prima del restyling, ad esempio, ma anche la momentanea follia da cui viene preso il nostro eroe a causa di Kingpin; non sarebbe male inoltre vedere approfondita la vita lavorativa di Matt Murdock, magari come avvocato specializzato in cause leggermente fuori dal comune (vi dice niente Jennifer Walters aka She-Hulk?).

Inutile dire che saremmo felicissimi di incontrare nuovamente la Karen Page di Deborah Ann Woll (che qualche tempo fa ha anche ammesso di aver avuto problemi a trovare lavoro dopo Daredevil); sempre parlando di personaggi molto apprezzati dai fan, vedere sul grande schermo il Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio ci renderebbe sicuramente felici come dei bambini, soprattutto per ridare dignità al personaggio dopo l'osceno Kingpin del film con Ben Affleck.

Cosa ne pensate? C'è altro che vorreste vedere con l'arrivo di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti e, ovviamente, sperate con noi che prima o dopo questi desideri si avverino!