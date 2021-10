Daredevil, Marvel sta pensando a un reboot con gli attori delle serie Netflix?

A volte ritornano. I rumor? Quelli non mancano mai. Ma pare che questa volta possano tornare anche gli attori delle serie Marvel targate Netflix. In che occasione? In un reboot di Daredevil.

Si parla ormai da tempo del ritorno di Daredevil sugli schermi, di un possibile cameo di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home o di una potenziale apparizione di Vincent D'Onofrio in Hawkeye, ma finora, ovviamente, nulla di confermato.

E nulla di confermato è naturalmente anche ciò che è trasparso dagli ultimi rumor sulle produzioni Marvel, questa volta fatti circolare dallo scooper Daniel Richtman secondo Knight Edge Media, che parla di un nuovo tentativo di reboot da parte dei Marvel Studios.

Sembrerebbe infatti che gli studios starebbero considerando la possibilità di una serie tv o un film di Daredevil completamente distaccati da quella Netflix (nulla dell'universo Netflix rimarrebbe canon), con nuove storie ma con gli stessi attori già visti sulla piattaforma streaming, e aperti all'apparizione di altri personaggi (come la Jessica Jones di Krysten Ritter, per esempio).

Per ora, ovviamente, è impossibile dire quante probabilità ci siano che queste voci possano dimostrarsi veritiere, ma se i Marvel Studios ci hanno qualcosa è che non bisogna mai dire mai.

E voi, che ne pensate? Vorreste vedere tornare gli attori delle serie Netflix, o preferireste dei nuovi interpreti per Daredevil e gli altri Defenders? Fateci sapere nei commenti.