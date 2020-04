Daredevil, la Marvel ha già ripreso i diritti? Facciamo chiarezza

Le serie Marvel prodotte in collaborazione con Netflix non hanno, in linea di massima, lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan: l'eccezione si chiama Daredevil, con il Matt Murdock di Charlie Cox che è ad oggi uno dei personaggi più attesi nel Marvel Cinematic Universe.

La cancellazione dello show (insieme alle varie The Defenders, Jessica Jones, The Punisher, Iron Fist e Luke Cage) è stata un duro colpo per i fan del personaggio, che avevano finalmente rimosso dalla memoria il tanto bistrattato film con Ben Affleck in favore del ben più curato personaggio visto nella serie Netflix.

Ma cosa aspetta Marvel a portare Murdock sul grande schermo? E soprattutto, qual è la situazione attuale per i diritti sul personaggio? Ebbene, i diritti per le versioni live-action di Daredevil dovrebbero esser stati in un limbo a metà tra Marvel e Netflix per gli scorsi due anni (quelli, insomma, passati dalla definitiva cancellazione) per poi tornare definitivamente a Marvel lo scorso novembre.

Gli ultimi indizi, inoltre, parlano di una probabilità piuttosto concreta di una comparsa del personaggio di Charlie Cox in Spider-Man 3. Da questo punto di vista i due anni trascorsi potrebbero esser stati un abile stratagemma da parte di Marvel per congelare il personaggio, aumentare l'attesa e sganciare la bomba al momento giusto. Occhio, dunque: il nostro avvocato preferito potrebbe fare la sua comparsa sul grande schermo in tempi non troppo lunghi.

Qualche giorno fa, intanto, abbiamo visto i fan tentare nuovamente di salvare la serie di Daredevil; dopo la cancellazione dello show, invece, ci sono stati seri problemi lavorativi per una protagonista di Daredevil.