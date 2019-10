Daredevil: Matt Murdock e Jessica Jones potrebbero entrare a far parte del MCU?

Mentre continua la campagna #SaveDaredevil una voce di corridoio sta facendo impazzire i fan di Matt Murdock: sembra infatti che il personaggio, insieme a Jessica Jones potrebbe fare la sua comparsa in una delle serie dell'universo narrativo della Marvel.

La notizia è riportata dal celebre insider Jeremy Conrad, il quale rivela che qualcuno di molto importante nei Marvel Studios ha apprezzato particolarmente la storia dei due personaggi presenti nel catalogo di Netflix, tanto da aver deciso di farli apparire nelle prossime serie TV, senza che ci sia bisogno di un reboot. Se confermata sarebbe un'ottima notizia per i fan dei due personaggi, rimasti delusi dopo l'improvvisa cancellazione dei loro show da parte del colosso statunitense dello streaming.

Non viene rivelata l'identità di questa figura di peso, anche se il pensiero di tutti è andato subito a Kevin Feige, recentemente diventato il nuovo Chief Creative Officer, responsabile quindi non solo dei film ma anche delle produzioni per piccolo schermo dedicate ai famosi supereroi Marvel. Ricordiamo che queste voci non sono ufficiali, quindi per ora non sappiamo se Daredevil e Jessica Jones faranno veramente parte del MCU. Nel frattempo però anche Tom Hiddlestone ha rivelato di voler aiutare a salvare Daredevil, insieme al celebre interprete di Kingpin Vincent D'Onofrio.