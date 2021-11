Daredevil, Matt Murdock merita un film o una nuova serie tv?

Daniel Richtman ha confermato il reboot di Daredevil attualmente in sviluppo con la Marvel, aprendo di fatto ufficialmente la strada ad un ritorno di Charlie Cox nei panni dell'eroe di Hell's Kitchen. Ma in quale forma riavremo il nostro adorato Matt Murdock?

Secondo alcuni, vista la grande importanza del personaggio e l'incredibile fandome ad esso connesso, avrebbe senso realizzare un reboot cinematografico per Daredevil, dedicandogli quindi una serie di film, magari due o tre stand-alone, come quelli realizzati per eroi del calibro di Iron Man o Captain America. Tuttavia però, una serie di film potrebbe in qualche modo limitare il racconto della nascita di questo eroe, tagliando qua e là cose che molto probabilmente una serie tv riuscirebbe ad approfondire meglio.

Insomma, al di là del possibile ritorno economico per Marvel e Disney, non c'è davvero un altro vantaggio nel dare ad un personaggio come Daredevil solo sei ore di narrazione magari distribuite su tre film.

Ecco perché la maggior parte degli addetti ai lavori suggerisce per l'eroe di Hell's Kitchen una serie televisiva in grado di cogliere meglio le sfumature di questo personaggio che viene a patti con la sua fede e mette in discussione tutta la sua intera vita per una missione ben più grande. Naturalmente, nessuna delle due opzioni esclude l'altra. Daredevil potrebbe fare il suo debutto in Spider-Man: No Way Home, per poi passare ad una serie tutta sua, che darebbe il tempo anche agli sceneggiatori di renderlo pronto per un vero e proprio stand-alone in pieno stile MCU. Naturalmente bisogna tener conto che in tutto ciò sarà necessario creare una connessione con la precedente serie Netflix.

A vostro avviso, quale scelta sarebbe più giusta?