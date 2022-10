Daredevil nel MCU: 4 grosse differenze rispetto alla versione di Netflix

Le riprese di Daredevil Born Again dovrebbero iniziare a febbraio 2023 e proseguire per tutto l'anno in attesa del debutto della serie su Disney Plus nel corso del 2024, ma intanto questa settimana Charlie Cox è tornato nel MCU durante il penultimo episodio di She-Hulk.

Oltre ad aver svelato il destino degli accordi di Sokovia, questo 'nuovo' Daredevil ha mostrato notevoli differenze rispetto alla versione di Netflix vista nella serie tv omonima. Per un breve riepilogo, abbiamo analizzato le 4 grandi differenze tra il Daredevil del MCU e di Netflix, come al solito le trovate qui sotto:

I superpoteri : a differenza della serie tv di Netflix, molto fisica e il più possibile realistica, il Daredevil dei Marvel Studios e Disney Plus si muove in un contesto in cui esistono tantissimi altri supereroi, alieni, divinità immortali e chi più ne ha più ne metta. Di conseguenza, anche i superpoteri di Matt Murdock sono un po' più 'super', e infatti grazie alla CGI il Diavolo di Hell's Kitchen può mettere in mostra un'agilità inedita, in grado di schivare i colpi di She-Hulk. Inoltre, il vigilante è anche in grado di ripulire un covo di tirapiedi e scagnozzi senza alcuna fatica, mentre nel mondo della serie Netflix in situazioni molto simili ha spesso riportato più di qualche livido. A livello narrativo la cosa si può anche spiegare col fatto che, essendo Daredevil di Netflix considerata canonica (come confermato da Vincent D'Onofrio), Matt Murdock ha vissuto anni di avventure prima degli eventi di She-Hulk (ambientata nel 2025), anni durante i quali ha affinato le sue abilità.

: il costume giallo e rosso di Daredevil è una modifica evidente rispetto a quello rosso e nero della serie Netflix, e come appreso negli scorsi episodi di She-Hulk è stato realizzato dallo stilista Luke Jacobsen, uno stimato professionista del settore della moda che si occupa di cucire abiti e costumi adatti alle persone con superpoteri. Matt Murdock, cittadino di New York, si è recato nella Los Angeles di She-Hulk proprio per aiutare Luke in tribunale. Un tono più leggero : i toni cupi e dark della serie Netflix, pensata per un pubblico adulto, non si sarebbero mai adattati alle atmosfere da commedia d'avventura dei titoli Marvel Studios, e infatti il 'nuovo' Daredevil con il suo atteggiamento molto più rilassato e 'leggero' sembra uscito direttamente da uno dei fumetti dell'acclamata run di Mark Waid. Non è chiaro quanto, come e se il tono dato a Daredevil in She-Hulk muterà nella serie stand-alone Daredevil: Born Again.

Ricordiamo che Daredevil Born Again sarà un reboot e uscirà nel corso della Fase 5 del MCU, secondo attore della Saga del Multiverso.