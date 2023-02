Daredevil: il modellino Hot Toys dedicato a Charlie Cox fa paura!

Hot Toys/Sideshow ha sfornato la nuova action figure di Daredevil, con il nuovo costume giallo che ha debuttato in She-Hulk. Se vi è piaciuto vedere Charlie Cox flirtare con la Jennifer Walters di Tatiana Maslany, questa è la figure che fa per voi! In attesa di scoprire quale costume indosserà nel suo show solista Marvel, Daredevil: Born Again.

Non solo ha il look del Matt Murdock di Charlie Cox, ma la action figure presenta alcune caratteristiche eccezionali. Ha "due nuove sculture della testa dipinte a mano, una con il cappuccio e una con il volto di Matt Murdock".

"La action figure ha più di 30 punti snodi articolati ed è dotata di una varietà di mani che consentono un'ampia gamma di pose. Daredevil indossa un costume accuratamente confezionato e fedele a quello visto sullo schermo, in giallo scuro, bordeaux e grigio, oltre a una fondina sulla coscia. Le armi includono un paio di Billy Club, un Billy Club in modalità estesa e un Billy Club in modalità nunchaku. La figura è dotata anche degli occhiali da sole caratteristici di Matt Murdock e di una base a tema".

La action figure di Daredevil in scala 1/6 è attualmente disponibile per il pre-ordine presso Sideshow (al prezzo un po' proibitivo di 270 dollari). Un acquisto perfetto se volete ingannare l'attesa prima della prossima apparizione di Charlie Cox nel Marvel Cinematic Universe. Ricordiamo che dopo il suo esordio in un cameo in Spider-Man: No Way Home, Matt Murdock/Daredevil è apparso in She-Hulk, dove lo abbiamo visto intraprendere una relazione con la protagonista interpretata da Maslany. Chissà, a questo punto, se anche lei farà una capatina nella serie in solitaria Daredevil: Born Again. Composta da 18 episodi, sarà la serie Marvel più lunga mai realizzata finora.

Proprio in riferimento alla sua lunghezza, Kevin Feige ha detto che i Marvel Studios sperimenteranno parecchio con Daredevil Born Again. Se le riprese partiranno a breve come previsto, la serie con Charlie Cox protagonista dovrebbe arrivare su Disney+ entro il 2024.