Daredevil di Netflix è canonico con il MCU? Ecco la verità

Daredevil, la serie che racconta delle avventure di Matt Murdock, l'avvocato cieco che di notte si trasforma in un giustiziere, è un prodotto che ha raccolto molti consensi. La serie, prodotta da Netflix, tuttavia, non sarebbe effettivamente parte dell'Universo Marvel. Scopriamo di più al riguardo.

Lo show Daredevil è un progetto che è approdato su Netflix nel 2015. Il suo affascinante protagonista e i toni decisamente dark della serie, hanno subito conquistato il pubblico. Netflix e la Marvel Television avevano stretto un accordo per portare sul piccolo schermo un universo di eroi urban, inseriti in un contesto più violento e più adulto. Infatti oltre a Daredevil negli ultimi anni abbiamo conosciuto anche personaggi come Jessica Jones e Luke Cage in altre serie dedicate. Tra tutte, la serie che racconta la storia del giustiziere cieco è stata quella che ha avuto più successo. Completamente diverso da tutti i film Marvel, lo show porta sullo schermo una introspezione dei personaggi nuova, ed è molto lontana invece dai grandi sforzi tecnologici e in VFX dei film.

Con il tempo sono venuti fuori elementi che hanno fatto comprendere al pubblico che i prodotti televisivi firmati da Netflix insieme a Marvel Television, non erano canonici con il MCU. Infatti, per quanto i prodotti seriali provassero a collegarsi con i film del MCU (alcuni anche bene, tipo Agents of SHIELD nella prima stagione), pian piano alcune incongruenze sono emerse. In molti, ad esempio, si sono chiesti dove la stagione 3 di Daredevil potesse collocarsi dopo gli eventi di Infinity War. Qualcosa sembrava non quadrare... ma nessuna paura, perché la storia di Matt Murdock è su un'altra linea temporale. Si tratta dunque di eventi avvenuti prima dello schiocco di dita di Thanos. Salvati in calcio d'angolo.

Per il resto, è difficile trovare difetti in Daredevil, uno show che racconta benissimo l'affascinante personaggio dei fumetti. La Marvel dovrebbe ringraziare Netflix, che ha creato interesse intorno al supereroe dopo il flop del film a lui dedicato. Ed è per questo che molti fan chiedono a Kevin Feige di far diventare Daredevil canonica con il MCU, e ci sarebbero anche diversi modi per poterlo fare.

Eh sì, perché la conferma che non sia canonica c'è stata. James Gunn, il regista di due film di Guardiani della Galassia, ha confermato su Twitter che tutte le serie TV che sono uscite prima di WandaVision non sono canoniche con il Marvel Cinematic Universe. Infatti, come specificato da Gunn, prima dell'arrivo delle serie tv firmate Disney+ non c’è mai stata alcuna coordinazione tra i prodotti televisivi ed il mondo cinematografico Marvel. Ma, secondo gli spettatori, non sembrerebbe essere troppo tardi per abbracciare un supereroe e un successo come Daredevil per fargli fare ufficialmente un ingresso nel MCU. E pare che anche Feige potrebbe pensarci. Vedremo cosa accadrà.



Nel frattempo, mentre i fan attendono novità e sperano in una stagione 4, vi lasciamo con la nostra recensione di Daredevil 3.