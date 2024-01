Daredevil di Netflix è canonico con la Sacra Linea Temporale del MCU? Il mistero svelato

Le serie tv di Netflix sono canoniche con la Sacra Linea Temporale del MCU? In attesa della nuova serie tv Echo e in vista del ritorno di Daredevil, la Marvel ha provato a fare chiarezza su questo punto oscuro della continuity della saga.

Parlando con Screen Rant, Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell'animazione dei Marvel Studios, ha commentato uno dei temi che stanno più a cuore ai fan della Marvel: tutto ciò che è accaduto nella serie Netflix ha avuto luogo nella Sacra linea temporale del MCU, oppure quegli eventi appartengono ad un universo alternativo? Winderbaum ha ammesso che lo studio è stato "un po' cauto" su questo argomento, sottolineando però che al tempo della realizzazione di quelle serie tv - Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e The Punisher - Netflix e Marvel Studios erano entrambi consapevoli di ciò che l'altro studio stava facendo:

"Fino a questo punto siamo stati un po' cauti su cosa rientri nella Sacra Linea Temporale e cosa no, quelle serie citano gli Avengers e volevano cavalcare l'onda del successo di quei film, e c'era molto materiale da bilanciare, anche se noi eravamo consapevoli di ciò che stavano facendo loro e loro erano consapevoli di ciò che stavamo facendo noi. Ma ora che è passato un po' di tempo e che abbiamo visto quanto siano ben integrate quelle storie, almeno personalmente credo che si possa dire che facciano parte della Sacra Linea Temporale."

In precedenza Occhio di Falco ha fatto poco per confermare la cosa in un senso o nell'altro, ma staremo a vedere se Echo e Daredevil: Born Again offriranno qualche prova concreta per concludere definitivamente la discussione. Ricordiamo che, secondo le ultime descrizioni, Echo e Daredevil: Born Again faranno parte dell'arco narrativo Devil Reign, che includerà anche Spider-Man 4.